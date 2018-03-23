Сегодня 23 марта 2018 года, 18:11

Крупный оператор оптовой торговли успешно обжаловал решение об отказе в бюджетном возмещении НДС

Spenser & Kauffmann защитила интересы крупного оператора оптовой торговли ЧАО «Торговый Альянс» в споре о бюджетном возмещении НДС на сумму 6 млн грн.

Проект включал обжалование решения Офиса крупных налогоплательщиков ГФС об отказе в бюджетном возмещении НДС в Окружном административном суде города Киева. В задачи команды Spenser & Kauffmann входило: разработка правовой позиции и стратегии защиты клиента, представительство налогоплательщика в суде, консультирование по вопросам дальнейшего исполнения решения. Spenser & Kauffmann также представит интересы клиента в суде апелляционной инстанции.

Команда Spenser & Kauffmann включала партнера практики судебного процесса и разрешения споров Сергея Пушко и юриста Даниэля Парсаи.

«Споры по бюджетному возмещению НДС являются одной из самых трендовых категорий налоговых споров в Украине, уступая, разве что, так называемым спорам о реальности хозяйственных операций», – комментирует Сергей Пушко.

Spenser & Kauffmann имеет более чем 10-летний опыт представительства интересов бизнеса в спорах, в том числе с контролирующими органами. Только в 2017 году команда фирмы представляла интересы клиентов в более 50 судебных спорах, общая сумма исковых требований клиентов составила 307,9 млн. долларов США.