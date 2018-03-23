Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 марта 2018 года, 18:11

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Крупный оператор оптовой торговли успешно обжаловал решение об отказе в бюджетном возмещении НДС

23 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Spenser & Kauffmann защитила интересы крупного оператора оптовой торговли ЧАО «Торговый Альянс» в споре о бюджетном возмещении НДС на сумму 6 млн грн.

Проект включал обжалование решения Офиса крупных налогоплательщиков ГФС об отказе в бюджетном возмещении НДС в Окружном административном суде города Киева. В задачи команды Spenser & Kauffmann входило: разработка правовой позиции и стратегии защиты клиента, представительство налогоплательщика в суде, консультирование по вопросам дальнейшего исполнения решения. Spenser & Kauffmann также представит интересы клиента в суде апелляционной инстанции.

Команда Spenser & Kauffmann включала партнера практики судебного процесса и разрешения споров Сергея Пушко и юриста Даниэля Парсаи.

«Споры по бюджетному возмещению НДС являются одной из самых трендовых категорий налоговых споров в Украине, уступая, разве что, так называемым спорам о реальности хозяйственных операций», – комментирует Сергей Пушко.

Spenser & Kauffmann имеет более чем 10-летний опыт представительства интересов бизнеса в спорах, в том числе с контролирующими органами. Только в 2017 году команда фирмы представляла интересы клиентов в более 50 судебных спорах, общая сумма исковых требований клиентов составила 307,9 млн. долларов США.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1056) от 20/03/18 Свежий номер

Медицинское право и фармацевтика

№ 12 (1056)
Отрасли практики

От суммы не зарекайся

Судебная практика

Полный вред

Тема номера:

В свете фарм

Частная практика

Советы Европы

Архив голосованийVox Populi

Какое направление юридической практики имеет лучшие перспективы роста?

Судебное представительство

Защита в уголовных делах

Право интеллектуальной собственности

Антимонопольное право

IT-право

Корпоративное право

Другое

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

ІІІ Всеукраїнський Аграрний Форум ААУ

Крипторегулирование и новые возможности для бизнеса: IT Spring 2018 в Минске

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017»
в номинации «Загородный оздоровительный комплекс года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом