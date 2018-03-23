Украинская SDM Partners Law Firm и польская юридическая фирма DomanskiZakrzewski Palinka sp. k. организовали сегодня встречу представителей бизнеса, посвященную перспективам и возможностям в сфере строительства и недвижимости в Польше.
Мероприятие открыл Виктор Довгань, заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции, назвав Польшу «нашим окном в Европу». Этот негласный статус подкрепляется рядом фактов. Так, Польша ежегодно дает 200 тысяч разрешений на перевозку, хотя таким образом украинский бизнес в определенной степени замещает польских перевозчиков.
Господин Довгань назвал основные инфраструктурные проекты Украины и Польши уже реализованные и те, которые уже запланированы. Кроме этого, замминистра объяснил, почему к строительству дорог привлекается много иностранных компаний, ключевым является тут: репутация, наличие техники и банковские гарантии.
Дмитрий Сирота, управляющий партнер SDM Partners Law Firm, отметив эффективность работы новой команды министерства, в своем докладе сконцентрировался на сравнении экономик Украины и Польши, динамике финансовых показателей и источниках инвестиций двух стран. Примечательно, что почти 50% прямых инвестиций в Польшу идут из Украины.
Томаш Даровски, партнер ЮФ Domanski Zakrzewski Palinka sp. k., рассказал о бизнес-климате в Польше, об основных трендах восьмой экономики ЕС и проблеме нехватки рабочей силы. Естественно, что представителям украинского бизнеса было интересно узнать о политике по отношению к иностранным инвестициям.
Татьяна Корякина, юрист ЮФ Domanski Zakrzewski Palinka sp. k., назвала Польшу хорошим рынком для бизнеса, однако, забывать о благоразумном ведении бизнеса не стоит, т.е. изучать потенциальных местных директоров и контрагентов необходимо, чтобы избежать негативных последствий. Из бонусов – на строительство в Польше не нужна специальная лицензия, только отдельные виды работ требуют сертификата от сотрудника.
Также г-жа Корякина обратила внимание на новое регулирование командировок иностранцев в Польшу – условия труда иностранцев не должны отличаться от установленного в Польше минимума по заработной плате, отдыху и т.д.
О том, что мероприятие прошло удачно можно судить о количестве вопросов от представителей бизнеса – их было много, в том числе и о коррупции и об особенностях судебной системы Польши.
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