Сегодня 23 марта 2018 года, 18:11

Выступление юриста в КСУ — это уникальный случай, констатирует Игорь Головань

В рамках третьей лекции сегодняшнего модуля Lеgal High School фокус обсуждения новаций конституционного судопроизводства сместился с вопроса функционирования конституционной жалобы на более общую проблематику — выступление в Конституционном Суде Украине (КСУ).

Раскрывая заявленную тему лекции, управляющий партнер АО «Головань и Партнеры» Игорь Головань процитировал предписания части 2 статьи 64 специального закона: «Основной формой рассмотрения дел в КСУ является письменное производство». И этим все сказано. Выступление юриста в КСУ, по словам лектора, это не рядовой, а скорее уникальный случай, конечно, если речь не идет о представителях интересов главы государства, парламента: эти юристы ходят в КСУ, как на свое основное место работы. Преподаватель рассказал, что имеет личный опыт выступления в КСУ, правда, он не богатый — исчисляется только одним выступлением. Игорь Головань обратился в КСУ девять лет назад с конституционным обращением относительно официального толкования положений статьи 59 Конституции Украины. 30 сентября 2009 года КСУ принял решение, в котором, в частности, указал: положения части 1 статьи 59 Основного Закона «каждый имеет право на правовую помощь» нужно понимать как гарантированную государством возможность любому лицу, независимо от характера его правоотношений с государственными органами, органами местного самоуправления, объединениями граждан, юридическими и физическими лицами, свободно, без неправомерных ограничений получать помощь по юридическим вопросам в необходимом объеме и форме.

Лектор напомнил: после внесения изменений в Конституцию Украины в части правосудия КСУ был лишен возможности предоставлять официальное толкование законов. В связи с этим перспективы введения инструмента прямого обращения граждан в КСУ посредством конституционной жалобы уже не выглядят такими радужными, ведь опциями такой формы обращения в КСУ можно воспользоваться только после того, как право лица уже было нарушено, причем в судебном порядке путем применения закона, который вызывает сомнения в конституционности.

Рассказывая о главных проблемах конституционного судопроизводства, Игорь Головань апеллировал к аудитории: «Нужно перестать быть рабами закона, не нужно молиться его запятым и пробелам!». По убеждению лектора, мнения о том, что путем усовершенствования законодательных формулировок можно решить все проблемы или на законодательном уровне урегулировать все так, чтобы не возникало вопросов, — иллюзия. «Главная проблема отечественного правоприменения — не в несовершенстве норм законодательства, а в безответственности и безнаказанности», — убежден лектор.