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Фонд гарантирования обеспокоен обыском НАБУ в банке «Финансовая инициатива»

23 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня, 23 марта 2018 года, примерно в 10.00 представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали проводить обыск в центральном офисе ПАО «Банк «Финансовая инициатива», который находится в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Представители Фонда выразили обеспокоенность ситуацией, как говорится на официальном веб-сайте органа.

Сообщается, что представители НАБУ взломали входную дверь в помещении банка с целью изъятия оригиналов документов, денежных средств и других ценностей. При этом было отказано в допуске Уполномоченного лица и представителей Фонда гарантирования к процессу обыска, что является существенным нарушением норм действующего законодательства, подчеркивается на сайте ФГВФЛ.

Свои действия правоохранители обосновывали наличием у них определения Соломенского районного суда Киева от 16 марта 2018 года в рамках уголовного производства №12016100000001664. При этом, утверждают в ФГВФЛ, в определении нет ни одной ссылки на то, что обыск и выемку нужно осуществлять в ПАО «Банк« Финансовая инициатива».

«Подчеркиваем, что во время досудебного расследования детективы НАБУ неоднократно обращались к вышеуказанному банковскому учреждения с постановлениями о временном доступе к вещам и документам, и получали информацию, объем которой был изложен в протоколах процессуального действия», – уточнили в Фонде.

Также «вызывает большое сомнение» необходимость привлечения подразделения физической защиты НАБУ для проведения следственных действий в неплатежеспособных банках.

«При таких обстоятельствах Фонд гарантирования обеспокоен ситуацией, сложившейся. Изъятие оригиналов документов, компьютеров, накопителей информации, серверного оборудования лишит Фонд гарантирования возможности осуществлять управление с целью сохранения имущества и активов банка», – резюмируется в сообщении.

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