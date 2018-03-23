Сегодня 23 марта 2018 года, 18:11

НАПК проверит декларации высокопоставленных чиновников, судей и прокуроров

Национальное агентство по предотвращению коррупции проведет полную проверку деклараций за 2015 и 2016 годы еще 11-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Соответствующие решения были приняты на заседании Нацагентства сегодня, 23 марта 2018 года. Такая информация обнародована на сайте НАПК.

В числе этих лиц указаны:

– Олег Голяшкин – судья Высшего административного суда Украины;

– Наталья Гунько – депутат Киевского областного совета;

– Андрей Калужинский – руководитель Первого подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины;

– Константи Кулик – военный прокурор сил антитеррористической операции;

– Виктория Литвинова – судья Приморского районного суда г.Одессы;

– Андрей Льода – оперуполномоченный Яворивского отдела полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области;

– Елена Мозолевская – судья Соломенского районного суда г.Киева;

– Юрий Новосад – начальник управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Волынской области;

– Марта Пантюк – прокурор Стрыйской местной прокуратуры Львовской области;

– Эдуард Ушканенко – старший следователь следственного отдела Оболонского управления полиции Главного управления Нацполиции в городе Киеве;

– Алексей Филатов – заместитель Главы Администрации Президента Украины.