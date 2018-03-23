НАПК проверит декларации высокопоставленных чиновников, судей и прокуроров

Национальное агентство по предотвращению коррупции проведет полную проверку деклараций за 2015 и 2016 годы еще 11-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Соответствующие решения были приняты на заседании Нацагентства сегодня, 23 марта 2018 года. Такая информация обнародована на сайте НАПК.
В числе этих лиц указаны:
– Олег Голяшкин – судья Высшего административного суда Украины;
– Наталья Гунько – депутат Киевского областного совета;
– Андрей Калужинский – руководитель Первого подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины;
– Константи Кулик – военный прокурор сил антитеррористической операции;
– Виктория Литвинова – судья Приморского районного суда г.Одессы;
– Андрей Льода – оперуполномоченный Яворивского отдела полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области;
– Елена Мозолевская – судья Соломенского районного суда г.Киева;
– Юрий Новосад – начальник управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Волынской области;
– Марта Пантюк – прокурор Стрыйской местной прокуратуры Львовской области;
– Эдуард Ушканенко – старший следователь следственного отдела Оболонского управления полиции Главного управления Нацполиции в городе Киеве;
– Алексей Филатов – заместитель Главы Администрации Президента Украины.
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