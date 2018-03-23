ГРЕКО советует России ограничить судейский иммунитет

Как сообщает Pravo.ru со ссылкой на СМИ, Россия получила рекомендации насчет ограничения иммунитета судей.
Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) подготовила очередные рекомендации для российских властей по противодействию коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров, рассказывают «Ведомости». В частности, эксперты этой организации советуют «пересмотреть критерии отбора судей, чтобы «лучше сохранить разделение властей и независимость судебной власти от исполнительной». По их мнению, влияние администрации президента и председателей судов на вопросы назначения слишком велико.
РБК пишет, что также предлагается ограничить неприкосновенность как судей, так и парламентариев. Действующий иммунитет «может иногда препятствовать эффективному применению уголовных норм при противодействии коррупции». Наконец, ГРЕКО беспокоит ситуация с подарками, которые члены парламента и судьи получают от третьих лиц. Например, судьи не должны декларировать презенты в натуральной форме, даже если те могут повлиять на отношение к дарителю.
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