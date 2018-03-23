Сегодня 23 марта 2018 года, 18:11

Минобразования и LEGO подписали меморандум: школьники бесплатно получат конструктор

Благодаря меморандуму 1 сентября 2018 года первоклассники бесплатно получат наборы LEGO

Все первые классы в Украине, которые будут учиться с 1 сентября 2018 года, бесплатно получат наборы LEGO, которые помогут внедрять игровые методы обучения в образовательный процесс. Соответствующий Меморандум о взаимопонимании был подписан между Министерством образования и науки Украины и The LEGO Foundation.

Об этом сообщает сайт Кабинета Министров Украины.

Документ предусматривает, что The LEGO Foundation бесплатно обеспечит наборами все первые классы (около 17 000 школ со всей Украины) в течение 2018-2019 года. Также компания поможет педагогам овладеть методики для эффективного использования конструкторов в обучении.

«Это один из самых масштабных проектов The LEGO Foundation сейчас. Мы верим, что благодаря этому сотрудничеству мы сможем поддержать изменения, которые происходят в начальной школе в рамках реформы образования. Мы ценим партнерство с Украиной и надеемся, что это сотрудничество поможет детям развивать умения и навыки, которые обеспечат в будущем способность личности успешно учиться», – отметил вице-президент The LEGO Foundation, председатель программы Сообщества «Обучение через игру» Каспер Оттоссон Канструп во время подписание Меморандума.

Первый грузовик с бесплатными наборами LEGO для 100 школ выехал из Дании в Украину 20 марта 2018 года. Об этом также сообщил Каспер Оттоссон Канструп министру образования и науки Украины Лилии Гриневич во время подписания Меморандума.

Первые классы получат наборы «Шесть кирпичиков» для каждого ученика и по набору «LEGO Play Box» на каждый такой класс.

Следует добавить, что с 2018 года тренерами The LEGO Foundation были проведены тренинги по внедрению игровых методов обучения для 700 педагогов: учителей первых классов 100 пилотных школ, заместителей директоров и психологов. Всего состоялось 25 тренингов.

Тренерами The LEGO Foundation также проводятся тренинги для региональных тренеров Новой украинской школы. На сегодня уже завершено тренинги в 20 регионах Украины. Их прошли 792 человека.