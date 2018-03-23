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МВД: обыски на столичном заводе «АТЭК» проводились по делу о заведении имуществом

23 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

На киевском заводе «АТЭК» проводятся следственные действия.

Как сообщается на сайте МВД, следователи Национальной полиции Украины проводили комплекс необходимых следственных действий в рамках расследования уголовного производства по факту возможного незаконного завладения имуществом. Такие следственные действия происходят на территории нескольких регионов страны. Они совершенные при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины.

Досудебное расследование ведется по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования уголовного производства проверяются возможные факты незаконное завладение имуществом ЧАО «АТЭК» на общую сумму более 54 млн гривен.

Как известно, по этому же адресу находится партия «Национальный корпус». В политической силе уже заявили, что это «провокация, а не правовые действия».

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