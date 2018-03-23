Сегодня 23 марта 2018 года, 16:28

Д.Овчаров: Нацбюро финансовой безопасности будет мощнее и автономнее НАБУ и СБУ

По словам Дениса Овчарова, успешная реализация положений проекта зависит от кадровых и материальных ресурсов

Как сообщалось ранее на сайте «ЮП», в парламент был подан законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности Украины №8157.

Статья 6 проекта содержит достаточно широкий перечень полномочий органа. Список состоит из 25 пунктов. Среди прочего предлагается наделить орган такими полномочиями:

– участие в формировании и реализации государственной политики в сфере противодействия преступности;

– осуществление информационно-поисковой и аналитико-информационной работы с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению уголовных преступлений в сфере публичных финансов;

– разработка и внедрение методики уголовного анализа, анализа рисков и системы их оценки;

– обнаружение, прекращение и раскрытие преступлений, отнесенных к подследственности НБФБ;

– осуществление конфиденциального сотрудничества с физическими лицами, штатными и внештатными работниками;

– розыск активов, полученных от преступлений, подследственных НБФБ и т.д.

Перспективы создания такого органа прокомментировал адвокат Денис Овчаров (г.Киев):

«Анализируя законопроект, хочется отметить ряд позитивных изменений. Во-первых, заметна качественная юридическая техника его написания. В тексте мало «воды» и детально выписаны порядки и процедуры. Во-вторых, хорошо расписана структура и вертикаль организации. В-третьих, устанавливается прозрачная система отбора кадров. Кроме того, урегулирован вопрос подследственности новых и расследования старых дел. Если государство найдет средства на скорейшее создание органа, то эта организация будет мощнее и автономнее НАБУ и СБУ. И здесь возможны проблемы.

На первом месте среди проблем — кадры. Найти 4000 человек, руководствуясь жесткими критериями, прописанными в законопроекте, будет крайне сложно. А если учесть обещанные зарплаты, желающих будет больше, чем при отборе в патрульную полицию, но профессионалов в этой сфере становится все меньше и меньше. Безусловно, ряды пополнятся бывшими налоговыми милиционерами, сотрудниками СБУ и прокурорами. Этические качества последних оставляют желать лучшего. Кроме того, возникает вопрос о деньгах. Их нужно очень много и сразу. Если не вложиться, то получим долгострой со всеми вытекающими последствиями. Если не будет финансовых доноров, то донорами станем мы — бизнес и общество.

Возникает еще один вопрос: что будет с «конкурирующими фирмами» в лице других ведомств? Так и непонятно, когда же окончательно ликвидируется налоговая милиция и смежные подразделения и структуры, которые занимаются расследованиями экономических преступлений. Пока получается, что мы будем их всех «кормить». Кроме того, выходит, что даже когда организация заработает, то старые дела будут вести «попередники», пока не передадут их в суд. Вероятно, они припасут старые дела, как это сделала Генеральная прокуратура Украины перед открытием НАБУ. Например, откроют уголовные производства за один-два месяца перед созданием нового органа и годами будут «кошмарить» бизнес (т.е. расследовать).