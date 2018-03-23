Сегодня 23 марта 2018 года, 16:28

Как правильно подготовить обоснование для конституционной жалобы, слушателям LHS рассказал член ВСП Алексей Маловацкий

Слушатели Lеgal High School продолжают обсуждать новации конституционного производства сквозь призму функционирования главного ноу-хау — института конституционной жалобы. Практические советы по подготовке юридического обоснования для этой формы обращения в Конституционный Суд Украины предоставил член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий.

В начале своей лекции г-н Маловацкий рассказал о международных традициях функционирования конституционной жалобы и проанализировал украинские реалии законодательного регулирования этого института, констатировав: в Украине была введена усеченная форма конституционной жалобы, которая является в большей степени индивидуальным инструментом обращения. Так, согласно статье 55 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» (Закон), к субъектам права на конституционную жалобу не относятся юридические лица публичного права, при этом устанавливается, что конституционную жалобу физическое лицо подписывает лично. Последнее условие, по словам преподавателя LHS, не совсем оправданно: учитывая особенность специфики конституционного производства и фундаментальность вопросов, которые могут подниматься в конституционной жалобе, соответствующую возможность следовало бы предоставить и адвокату.

Алексей Маловацкий пошагово проанализировал требования к содержанию конституционной жалобы, предусмотренные в части 2 статьи 55 Закона и соответствующем параграфе нового Регламента КСУ, акцентировав внимание, в частности, на предписании относительно «краткого изложения окончательного судебного решения, в котором было применено соответствующие положения закона Украины». К соответствующему требованию, советует лектор, не стоит относиться формально (просто копировать выдержки из судебного решения) или, наоборот, слишком творчески (интерпретировать позицию суда по собственному усмотрению). Поскольку функции первичной процессуальной фильтрации в этом случае выполняет Секретариат КСУ, при подготовке конституционной жалобы очень важно соблюдать все формальные требования.

Слушатели LHS также узнали о законодательных нюансах правил приемлемости и обеспечения конституционной жалобы, а также обсудили перспективы практического применения этого института в Украине. «Призываю вас — не применяйте этот серьезный инструмент только ради того, чтобы потешить свое адвокатское самолюбие. Подавайте конституционную жалобу лишь в случае реальных нарушений и реальной возможности обосновать и доказать их наличие», — обращаясь к слушателям LHS, резюмировал Алексей Маловацкий.