Эксперты обсуждали в АМКУ, что мешает строить дороги надлежащего качества

21 марта 2018 года в Антимонопольном комитете Украины состоялась рабочая встреча в формате круглого стола на тему «Актуальные проблемы рынков организации и проведения строительства и ремонта дорог в Украине». Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Представителями АМКУ был подготовлен обзор о состоянии строительства и ремонта дорог в Украине, результатов деятельности Государственного агентства автомобильных дорог Украины в 2016—2017 годах, а также проанализированы положения концепции Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018—2022 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины 11 января 2018 года.
Обсуждались вопросы, связанные с началом работы государственного дорожного фонда и децентрализацией дорожной сферы, поскольку сейчас «Укравтодор» обслуживает 50 тыс. км дорог государственного значения, а местные власти — 120 тыс. км дорог местного значения.
Отдельно присутствующие отметили проблему, связанную с большими промежутками времени от подготовки проектно-сметной документации и до объявления тендеров, что приводит к росту себестоимости работ для подрядчиков, при том что стоимость закупки остается неизменной. Решение этой проблемы также лежит в плоскости законодательных изменений.
С презентацией встречи можно ознакомиться по ссылке.
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