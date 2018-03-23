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Эксперты обсуждали в АМКУ, что мешает строить дороги надлежащего качества

23 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

21 марта 2018 года в Антимонопольном комитете Украины состоялась рабочая встреча в формате круглого стола на тему «Актуальные проблемы рынков организации и проведения строительства и ремонта дорог в Украине». Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Представителями АМКУ был подготовлен обзор о состоянии строительства и ремонта дорог в Украине, результатов деятельности Государственного агентства автомобильных дорог Украины в 2016—2017 годах, а также проанализированы положения концепции Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018—2022 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины 11 января 2018 года.

Обсуждались вопросы, связанные с началом работы государственного дорожного фонда и децентрализацией дорожной сферы, поскольку сейчас «Укравтодор» обслуживает 50 тыс. км дорог государственного значения, а местные власти — 120 тыс. км дорог местного значения.

Отдельно присутствующие отметили проблему, связанную с большими промежутками времени от подготовки проектно-сметной документации и до объявления тендеров, что приводит к росту себестоимости работ для подрядчиков, при том что стоимость закупки остается неизменной. Решение этой проблемы также лежит в плоскости законодательных изменений.

С презентацией встречи можно ознакомиться по ссылке.

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