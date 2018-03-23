ВС: истцы по делам о защите прав потребителей освобождаются от судебного сбора в судах всех инстанций

21 марта 2018 года Большая Палата Верховного Суда приняла решение, в котором признала, что истцы по делам о защите их прав как потребители освобождены от уплаты судебного сбора в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей» не только в суде первой инстанции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВС в Facebook.
«Отсутствие в Законе Украины «О судебном сборе» среди лиц, освобожденных от уплаты этого сбора, категории потребителей не может означать, что они не имеют указанной льготы, поскольку она установлена специальным для потребителей Законом», — говорится в сообщении.
К тому же отмечается, что Законом Украины «О судебном сборе» внесены изменения в Закон Украины «О защите прав потребителей», а не отменена предусмотренная в нем льгота.
«Этим парламент сохранил для потребителей льготы по уплате судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав», — подчеркнули в ВС.
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