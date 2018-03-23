23 марта 2018 года в Институте управления и права (г.Киев) Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого состоялась Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы реформирования законодательства о банкротстве». В работе конференции приняли участие судьи местных, апелляционных судов, помощники судей, ученые, арбитражные управляющие, представители банковских учреждений, другие специалисты в области банкротства.
Особую дискуссию вызвал проект Кодекса по процедурам банкротства (законопроект №8060), который по своей сути полностью воспроизводит содержание проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности процедур банкротства», зарегистрированного в Верховной Раде Украины 21 октября 2016 года под №3132-р, за исключением норм о потребительском банкротстве.
По мнению судьи Высшего хозяйственного суда Украины, д.ю.н., профессора, заведующего кафедрой общеправовых дисциплин Института управления и права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Бориса Полякова, принятие Кодекса по процедурам банкротства приведет к банкротству банков и дальнейшему ухудшению экономической ситуации в стране, ведь открыть производство по делу о банкротстве станет намного легче. Как отметил ученый, «получив утром кредит, вечером можно ставить вопрос об открытии процедуры банкротства и длительное время вообще не возвращать кредит, а, если повезет, вообще избавиться от кредитных обязательств».
«Физические лица — чуть ли не единственная категория заемщиков, возвращающих кредиты. Если позволить их банкротство, мы окончательно добьем банковские учреждения», — уверен г-н Поляков.
Также отмечалось, что в странах Евросоюза потребительское банкротство является «больной темой». «Под влиянием рекламы молодежь массово скупает смартфоны, получая при этом средства в банковских учреждениях, однако из-за нехватки средств кредиты не возвращает, — полагает Борис Поляков. — Такую роскошь, как потребительское банкротство, может себе позволить только экономически процветающее государство».
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