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Минфин одобряет принятие законов, способствующих проведению в Украине матчей УЕФА

23 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

22 марта с.г. Верховная Рада приняла законопроекты, которые обеспечат надлежащую организацию и проведение в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018.

Министерство финансов Украины одобряет такой шаг парламентариев, указано на сайте ведомства.

Минфин наработал законопроекты, которые вносят изменения в Закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (№7516), Налоговый (№7517) и Таможенный кодексы (№7519) на период подготовки и проведения в Украине финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года. Законопроекты предусматривают определенные льготы в налогообложении и упрощение таможенных процедур для организаторов финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА.

«Благодарен народным депутатам за конструктивную работу и поддержку законопроектов. Ведь это обязательства, которые наша страна взяла на себя, чтобы облегчить для организаторов проведения финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА. Это будет способствовать позитивному имиджу Украины на международной арене», – отметил Государственный секретарь Минфина Евгений Капинус.

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