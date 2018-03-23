Комитет НААУ назвал плюсы проекта Закона «О судебно-экспертной деятельности в Украине»

Представители Национальной ассоциации адвокатов Украины признали достоинства проекта Закона «О судебно-экспертной деятельности в Украине». Об этом сообщается на сайте НААУ.
21 марта с.г. состоялось заседание Комитета законотворческих инициатив по вопросам адвокатской деятельности, посвященное законодательному регулированию судебно-экспертной деятельности в Украине.
В заседании Комитета приняли участие народный депутат Украины Игорь Лапин, автор проекта Закона Украины «О судебно-экспертной деятельности в Украине», эксперты, представители научных учреждений, экспертных организаций, в частности, Александр Круть, Ирина Педь, Екатерина Сопова, Сергей Волочай.
Как отметил инициатор законопроекта, документ направлен на то, чтобы перезапустить систему проведения судебных экспертиз и вывести ее из-под зависимости органов власти.
В выступлениях также назывались следующие плюсы проекта:
- уход от монополии государства на проведение судебных экспертиз,
- обеспечение равенства в правах судебных экспертов госучреждений и частных экспертов,
- введение системы самоуправления судебных экспертов.
Вышеуказанный законопроект в целом получил положительную оценку адвокатов. Также был высказан ряд предложений, которые призваны улучшить положения проекта. Все предоставленные предложения будут систематизированы и переданы субъекту законодательной инициативы.
Ознакомиться с текстом данного законопроекта можно по ссылке.
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