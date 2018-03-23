Сегодня 23 марта 2018 года, 14:46

Минздрав совершенствует систему поддержки людей с инвалидностью

Министерство здравоохранения Украины совместно с другими министерствами и общественностью работает над внедрением в Украине Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ). Такую систему используют во всех развитых странах врачи, педагоги, специалисты по реабилитации и психологи, чтобы всесторонне понять состояние здоровья человека и лучше спланировать лечение, реабилитацию и предоставление услуг для людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью.

Об этом сообщает сайт министерства.

Главная задача — сделать процесс реабилитации непрерывным: с момента возникновения проблемы со здоровьем, которая привела к инвалидности, к максимально-возможному восстановлению функционирования. Для этого нужно изменить как процедуру определения инвалидности, так и последовательность действий, которые будут помогать человеку с инвалидностью максимально адаптироваться к окружающим условиям.

«Пока жители развитых стран получают всестороннюю помощь, позволяющую им жить активной жизнью, многие люди с инвалидностью в Украине, как заключенные, вынуждены проводить большую часть времени в собственных домах. И мы никогда не будем иметь собственного Стивена Хокинга, пока система не будет способна дать людям с инвалидностью необходимые для каждого из них возможности реабилитации», — заявила и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун, пообещав создать условия для самореализации каждого.

В декабре 2017 года правительство приняло распоряжение по внедрению МКФ. Классификация, принятая Всемирной организацией здравоохранения, не является инструментом оценки, а наоборот, в МКФ включены все аспекты жизни человека, а не только диагноз.

Так, основные компоненты МКФ — это функции и структура тела, активность, связанная с задачами и действиями человека, и участие — вовлеченность в жизненную ситуацию; дополнительная информация по тяжести и факторам внешней среды.

Главным преимуществом МКФ для пациентов является интеграция физических, ментальных и социальных аспектов их состояния. Как отмечают в Минздраве, диагноз мало что может сказать о функциональных возможностях человека. Например, диагноз «перелом вертлужной впадины» ничего не говорит о функционировании человека. Для планирования и реализации вмешательств нужно использовать информацию об ограничении функций.

Не менее важна ранняя диагностика и выявление заболеваний у маленьких детей — система раннего вмешательства. Ведь чем раньше выявляется болезнь или состояние, тем проще лечить или корректировать. В Украине будут использоваться лучшие международные тестовые системы для диагностики развития ребенка и алгоритмы наблюдения за развитием новорожденных с критически низким весом (катамнестическое наблюдение).