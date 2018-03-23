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LHS: В связи с введением института конституционной жалобы угрозы повторной кассации нет, заверили эксперты-конституционалисты

23 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Lеgal High School продолжает специальный курс «Процессуальные новации»: сегодняшний модуль посвящен конституционному производству. Занятия начались не с классического формата лекции, а с публичного блиц-интервью с разработчиками конституционных новаций в части деятельности Конституционного Суда Украины (КСУ) и соответствующего имплементационного проекта, который лег в основу нового Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» — ректором Национальной школы судей Украины Николаем Онищуком и национальным советником по юридическим вопросам Координатора проектов ОБСЕ в Украине Александром Водянниковым, которые являются членами Конституционной комиссии и Совета по вопросам судебной реформы. Тон обсуждению задавал управляющий партнер ЮФ «Антика», член Совета по вопросам судебной реформы Алексей Кот.

«Конституционная жалоба — это важный инструмент развития Конституции Украины. Впервые в конституционный контроль за качеством законодательства было вовлечено гражданское общество», — подчеркнул Николай Онищук, говоря о ключевом институте конституционного производства. Данный институт, по мнению Александра Водянникова, это революция в конституционном судопроизводстве. «Если этот механизм в Украине начнет полноценно работать, вы не узнаете свою судебную систему», — процитировал эксперт прогноз председателя Конституционного Суда Молдовы (в 2011—2017 годах) Александру Тенасе, озвученный в рамках V Международного судебно-правового форума, проведенного в прошлом году «Юридической практикой». Эксперты-конституционалисты выразили убеждение: конституционная жалоба станет самым мощным и эффективным национальным механизмом правовой защиты конституционных прав человека и в будущем сможет уменьшить количество обращений украинцев в Европейский суд по правам человека.

Отвечая на вопросы модератора, эксперты, в частности, рассказали, почему разработчики конституционных новаций в части правосудия остановились на модели нормативной конституционной жалобы, а не полной, каким будет принцип работы нового для конституционной юрисдикции инструмента обеспечительного приказа, позволят ли законодательные фильтры (правила приемлемости конституционной жалобы) минимизировать риски блокирования работы КСУ в связи с подачей большого количества таких жалоб. Еще одно опасение представителей экспертного сообщества на этапе обсуждения идеи этого института связано с тем, что после введения конституционной жалобы КСУ из органа конституционного контроля превратится в «четвертую» инстанцию для дел, подлежащих рассмотрению судами общей юрисдикции. «Действительно ли такой риск существует?» — поинтересовался Алексей Кот у спикеров. «В связи с введением института конституционной жалобы угрозы повторной кассации нет», — заверили эксперты-конституционалисты. Они подчеркнули: данный механизм будет служить неким дисциплинирующим фактором для судей судов общей юрисдикции, особенно если учитывать то, что с 30 сентября 2016 года (с момента вступления в силу конституционных изменений в части правосудия) у КСУ уже нет права предоставлять официальное толкование законов. При этом Николай Онищук признал: к сожалению, надлежащая культура толкования и интерпретации законодательных норм в национальной судебной системе еще не сформирована. Украинская Фемида только идет по пути усовершенствования мотивации судебных решений и введения новых стандартов. В этом контексте Николай Онищук отметил, что буквально через несколько дней, с 26 марта с.г., в Национальной школе судей Украины стартует специальная подготовка порядка 280 кандидатов в судьи (из числа помощников судей).

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