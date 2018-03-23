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Крупный бизнес поддержал Стратегические инициативы развития ГФС до 2020 года (текст документа)

23 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Стратегические направления развития Государственной фискальной службы Украины до 2020 года были поддержаны членами Совета по вопросам стимулирования инвестиций и предпринимательской деятельности при ГФС во время очередного заседания, состоявшегося 22 марта с.г. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам и.о. председателя ГФС Мирослава Продана, в разработанной стратегии изложено видение изменений, которые необходимо внедрить в службе для обеспечения ее качественного функционирования.

«Относительно реформирования Государственной фискальной службы было очень много дискуссий и спекуляций. Мы отошли от этого, позволяя нашим законодателям решать этот вопрос. И пока это продолжается мы определили для себя стратегические приоритеты нашей работы на 2018–2020 годы, которые можно сделать без лишних слов или изменений глобальных процессов», – отметил Мирослав Продан.

Как рассказал глава ГФС, для определения объективной и незаангажированной оценки деятельности службы была приглашена независимая миссия TADAT, которая используется МВФ для определения климата, который существует в налоговых органах.

В стратегии изложены основные направления, по которым ГФС работать в течение ближайших трех лет. Среди них – автоматизация всех внутренних процедур.

«Я убежден, что чем больше мы вводим электронных сервисов, тем меньшее количество наших сотрудников попадает под действие закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции». Это абсолютно пропорциональные величины. Чем меньше человеческий фактор влияет на любые административные процессы, тем меньше соблазна для работников», – отметил Мирослав Продан.

В рамках этого направления особое внимание будет уделяться продолжению развития современной стабильной и защищенной IT-структуры, в частности, построении комплексной системы защиты информации. Также будут осуществляться и меры по развитию таможенной инфраструктуры – оснащение пунктов пропуска, таможенных складов, терминалов, мест таможенного оформления в соответствии с определенными стандартами и создания механизмов защиты и надлежащего функционирования инфраструктуры и оборудования.

В общем стратегия предусматривает девять основных инициатив, по каждой из которых четко изложены цели их реализации. Среди них – развитие сервисов, добровольность уплаты налогов, эффективное администрирование налогов, сборов и таможенных платежей, персонал и т.д.

По словам Мирослава Продана, запланированные задачи на 2018 года уже практически выполнены на 30%.

Ознакомится с документом можно по ссылке.

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