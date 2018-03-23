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Совет судей Украины утвердил организационную структуру

23 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
В составе судейского органа самоуправления будет работать семь комитетов В составе судейского органа самоуправления будет работать семь комитетов

Согласно решению Совета судей, в его составе будет работать семь комитетов:

- по вопросам статуса судей, соблюдения прав работников судов (единогласным решением Совета судей председателем этого комитета избрана судья Одесского апелляционного хозяйственного суда Галина Диброва);

- по вопросам обеспечения независимости судей (председателем избрана судья Деснянского районного суда г.Киева Елена Журавская);

- по вопросам организационно-правовой работы судей, органов судейского самоуправления (председателем избран судья Верховного Суда Владимир Кравчук);

- по вопросам материально-бытового и финансового обеспечения судов и судей (председателем избран судья Верховного Суда Виктор Остапук);

- по вопросам сотрудничества с государственными, общественными организациями и СМИ (председателем комитета избран судья Верховного Суда, председатель Совета судей Олег Ткачук);

- по вопросам коммуникации с международными организациями (председателем избран судья Фастовского горрайонного суда Киевской области Вадим Бутенко);

- по вопросам соблюдения этических норм, противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов (председателем избран судья Верховного Суда Егор Краснов).

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