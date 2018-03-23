Сегодня 23 марта 2018 года, 13:03

Правительство назвало сроки создания Министерства по делам ветеранов

Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции. Новое министерство станет центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.

По плану процесс создания Министерства должен продлиться месяц.

Об этом сообщает правительственный портал.