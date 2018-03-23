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Представители ГПСУ рассказали, что ожидают от проведения операции «КОРДОН-2018»

22 марта с.г. по инициативе Администрации Госпогранслужбы состоялось межведомственное совещание по вопросам организации проведения под общей координацией ведомства совместной специальной пограничной операции «КОРДОН-2018».

Об этом сообщается на сайте МВД.

Участие в обсуждении предложений и согласования совместных действий, кроме сотрудников Госпогранслужбы, приняли представители Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Государственной фискальной службы, Государственной миграционной службы, Государственной авиационной службы, Министерства инфраструктуры, Министерства образования, Укрзализныци и Украэроруха. Кроме того, на видеосвязи находились представители региональных управлений и органов охраны государственной границы, а также региональных органов и подразделений всех взаимодействующих структур.

Накануне совещания Администрация Госпогранслужбы провела анализ обстановки на государственной границе с начала года. Ее довели до всех присутствующих. Статистика по отдельным показателям, указывает на тенденции роста противоправной деятельности. В частности отмечается увеличение задержаний нелегальных мигрантов (на 6%), нарушителей пограничного режима (на 3%), нарушений правил пребывания иностранцев в Украине (в 1,9 раза) и изъятия боеприпасов (на 13%) и др.

Несмотря на это и для предвзятого реагирования на прогнозируемое развитие обстановки в течение апреля-ноября будет проведена совместная специальная пограничная операция «КОРДОН-2018». Заметим, что это не первая операция общенационального масштаба, к которой планируется привлечь не только большинство отечественных министерств и ведомств, но и представителей правоохранительных органов сопредельных стран.

Во время операции ожидается снижение уровня противоправной деятельности на государственной границе, в приграничных районах и областях, опережающее реагирование на прогнозируемое развитие обстановки. При этом основные усилия сосредоточены на противодействии контрабанде оружия, наркотических средств, незаконного перемещения через государственную границу нелегальных мигрантов, подакцизных товаров и тому подобное. Для проведения операции определены пять основных направлений, в пределах областей, граничащих с границей, кроме временно оккупированных территорий.

Во время совещания участники обсудили порядок совместных действий, поддержания взаимодействия, осуществление контроля за реализацией определенных задач и доказано замысел на проведение совместной специальной пограничной операции «КОРДОН-2018», а также обсуждены основные насущные вопросы. Отметим, что во время операции предусмотрены внезапные действия резервов Госпогранслужбы, повышение плотности охраны государственной границы, применение общих межведомственных групп, воздушный мониторинг с применением пограничной (в частности беспилотной) авиации, совместные проверки субъектов авиационной деятельности, разоблачения мест накопления контрабандных товаров и грузов, совместные мероприятия по охране границы с коллегами сопредельных стран, патрулирование морской и речных участков.