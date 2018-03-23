Сегодня 23 марта 2018 года, 11:21

Совет судей Украины не будет избирать заместителя председателя

Сегодня в помещении Верховного Суда проходит заседание Совета судей Украины. В проекте повестки дня значился вопрос о избрании заместителя председателя Совета судей. Но член Совета, судья Апелляционного суда г. Киева Денис Масенко, внёс предложение не включать этот вопрос в повестку дня сегодняшнего заседания.

Напомним, что на первом организационном заседании Совета судей в новом составе 6 марта с.г. ,орган судейского самоуправления не смог избрать заместителя председателя. На эту должность претендовали два члена Совета - Денис Масенко и судья Житомирского апелляционного административного суда Богдан Монич, занимавший эту должность в Совете судей предыдущей каденции.

Внося предложение не рассматривать на сегодняшнем заседании этот кадровый вопрос, Денис Масенко отметил, что руководство Совета судей должно объединять орган судейского самоуправления, а не разъединять. И поскольку голоса за двух кандидатов практически равные, он снял свою кандидатуру и предложил рассмотреть этот вопрос через месяц. Совет судей поддержал указанное предложение.