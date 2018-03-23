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США будут вносить криптовалютные кошельки в санкционные списки

23 марта 2018 года Источник:ABCNews

Министерство финансов США может начать публиковать адреса криптовалютных кошельков вместе с именами конкретных людей и названиями организаций, с которыми гражданам США запрещено поддерживать бизнес-отношения. Об этом сообщает издание AltCoin.

19 марта с.г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обновило информацию в разделе часто задаваемых вопросов. Согласно обновленной версии документа, ведомство будет относиться к криптовалютам так же, как и к обычным фиатным валютам, когда речь идет о санкционных списках.

Чтобы более эффективно работать с криптовалютными активами, OFAC теперь может использовать адреса криптовалютных кошельков как один из идентификаторов лиц и организаций, находящихся в санкционном списке.

Это позволит «проинформировать общественность о конкретных криптовалютных адресах, связанных с заблокированным лицом». Однако списки адресов «вряд ли будут исчерпывающими».

Организации, которые идентифицируют криптовалютные кошельки как принадлежащие лицам или организациям, находящимся под санкциями, должны предпринять все необходимые шаги для блокирования соответствующей цифровой валюты на данных кошельках и проинформировать OFAC о ситуации.

OFAC также заявили, что в информации о лицах и организациях, находящихся под санкциями, теперь появится специальное поле, вмещающее до 256 буквенно-цифровых символов, а также имя или тикер валюты.

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