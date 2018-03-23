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Президент Украины подписал закон о платных дорогах

23 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог», который призван создать условия для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии.

Об этом сообщает издание «Вести».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Концессия — это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора объектов, как правило, недвижимого имущества государственной собственности, за счет чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

На условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения. После принятия решения о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, которые могут быть предоставлены в концессию, запрещается органам исполнительной власти совершать любые действия по предоставлению земельных участков, предусмотренных для строительства и эксплуатации этих автомобильных дорог, в пользование или/и в собственность граждан или юридических лиц.

При этом решение о проведении концессионного конкурса принимает Кабинет Министров Украины, в котором, в частности, указывает технические параметры автомобильной дороги, базовые финансовые показатели предоставления автомобильной дороги в концессию, предельный срок, на который предоставляется концессия, предельный размер компенсаций концессионеру, маршрут альтернативного бесплатного проезда.

Кабинет Министров определяет с учетом уровня инфляции максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии. Концессионные платежи зачисляются в государственный бюджет и используются в соответствии с порядком направления средств государственного дорожного фонда.

Автомобильные дороги или их участки, согласно закону, относят к разряду платных только при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств по бесплатным автомобильным дорогам, протяженность автомобильных дорог (их участков), которая обеспечивает альтернативный бесплатный проезд транспортных средств, не должна превышать более чем в два раза протяженность платной автомобильной дороги.

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