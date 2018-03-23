Сегодня 23 марта 2018 года, 09:38

Минрегион приветствует поправки к закону о градостроительстве

Внесение изменений в сфере градостроительства урегулирует лицензирование хозяйственной деятельности по строительству объектов со средними и крупными последствиями, будет способствовать повышению Украины в рейтинге «Ведение бизнеса», а также дерегулирует хозяйственную деятельность в строительстве. Об этом заявил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, комментируя принятие парламентом в первом чтении законопроекта №7085 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере градостроительства».

«Когда мы говорим о развитии местного самоуправления, передачу полномочий, нам необходимо делать решительные шаги и в строительной отрасли. Этот закон упрощает возможности не только для органов местного самоуправления, но и для бизнеса в части быстрой идентификации домов, присвоения почтового адреса, возможности обследования объектов строительства и т.п. Осуществление контроля в строительной сфере — главный вопрос, который сегодня волнует местное самоуправление. Ведь самовольная застройка сегодня препятствует реальному и современном строительству. Поэтому это первый шаг к прозрачному и контролируемому ведению строительного бизнеса в Украине», — отметил Геннадий Зубко.

По его словам, для органов местного самоуправления предусмотрены полномочия контроля за соблюдением порядка обследования объектов строительства, принятых в эксплуатацию, и контроля за соблюдением требований к сооружениям во время эксплуатации. Кроме того, они будут ответственными за присвоение адресов объектам недвижимого имущества в пределах населенных пунктов, а также за подготовку и внесение на рассмотрение совета предложений относительно административно-территориального устройства на своей территории.

Об этом сообщается на сайте Минрегиона.