Сегодня 22 марта 2018 года, 18:16

НАПК составило админпротокол в отношении народного депутата М.Микитася из-за наследства

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении, совершенное народным депутатом Украины Максимом Микитасем.

Как сообщается на сайте НАПК, народный депутат не подал уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые произошли у него в связи с получением наследства.

Так, народный депутат получил по наследству два земельных участка в Киеве, жилой дом, автомобиль Mercedes-Benz и ценные бумаги. Общая стоимость наследуемого имущества составляет 35,77 млн грн.

Напомним, согласно части второй статьи 52 Закона субъект декларирования обязан в течение 10 дней с момента получения им дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января с.г. соответствующего года, подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ответственность за несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена частью второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.