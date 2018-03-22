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НШС Украины начинает специальную подготовку кандидатов на должность судьи

22 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

26 марта 2018 года Национальная школа судей Украины начинает специальную подготовку кандидатов на должность судьи. Кандидатов ожидает насыщенная комплексная программа подготовки, включающая десятки курсов и тренингов, новейшие методы подготовки и сотни лучших судей-тренеров. Каждый кандидат будет обеспечен необходимыми инструментами для обучения – персональным компьютером и учебными материалами, стипендией. Кандидатов будут сопровождать кураторы и судьи-наставники, которые будут администрировать процесс специальной подготовки.

Об этом сообщает пресс-служба НШС Украины.

Первыми спецподготовку будут проходить 285 кандидатов, имеющих по меньшей мере трехлетний опыт работы в должности помощника судьи. Ее общая продолжительность – 70 дней. Такие сжатые сроки реализации программы обусловлены ее насыщенностью, отмечают в Школе. Этот механизм поможет сократить путь к должности судьи тем, кто имеет опыт работы в суде в качестве помощника и в кратчайшие сроки заполнить вакансии в местных судах.

«Главная задача специальной подготовки – помочь кандидатам развить соответствующие качества и приобрести профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для надлежащего выполнения судейских полномочий», – говорится в пресс-релизе.

Спецподготовка организована по единой унифицированной программе, а ее проведение будет происходить одновременно в четырех локациях:

- Киев (ул.Васильковская, 36 – Институт последипломного образования университета имени Тараса Шевченко);

- Харьков (пл.Героев Небесной Сотни, 36 – Харьковское региональное отделение НШС);

- Львов (ул.Чоловского, 2 – Львовское региональное отделение НШС);

- Одесса (пр-т Шевченко, 29 – Одесское региональное отделение НШС).

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