Сегодня 22 марта 2018 года, 18:16

НШС Украины начинает специальную подготовку кандидатов на должность судьи

26 марта 2018 года Национальная школа судей Украины начинает специальную подготовку кандидатов на должность судьи. Кандидатов ожидает насыщенная комплексная программа подготовки, включающая десятки курсов и тренингов, новейшие методы подготовки и сотни лучших судей-тренеров. Каждый кандидат будет обеспечен необходимыми инструментами для обучения – персональным компьютером и учебными материалами, стипендией. Кандидатов будут сопровождать кураторы и судьи-наставники, которые будут администрировать процесс специальной подготовки.

Об этом сообщает пресс-служба НШС Украины.

Первыми спецподготовку будут проходить 285 кандидатов, имеющих по меньшей мере трехлетний опыт работы в должности помощника судьи. Ее общая продолжительность – 70 дней. Такие сжатые сроки реализации программы обусловлены ее насыщенностью, отмечают в Школе. Этот механизм поможет сократить путь к должности судьи тем, кто имеет опыт работы в суде в качестве помощника и в кратчайшие сроки заполнить вакансии в местных судах.

«Главная задача специальной подготовки – помочь кандидатам развить соответствующие качества и приобрести профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для надлежащего выполнения судейских полномочий», – говорится в пресс-релизе.

Спецподготовка организована по единой унифицированной программе, а ее проведение будет происходить одновременно в четырех локациях:

- Киев (ул.Васильковская, 36 – Институт последипломного образования университета имени Тараса Шевченко);

- Харьков (пл.Героев Небесной Сотни, 36 – Харьковское региональное отделение НШС);

- Львов (ул.Чоловского, 2 – Львовское региональное отделение НШС);

- Одесса (пр-т Шевченко, 29 – Одесское региональное отделение НШС).