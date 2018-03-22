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Экс-министр юстиции Роман Зварич стал народным депутатом Украины

22 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины по избирательному списку партии «Блока Петра Порошенко» (№82) Романа Зварича, передает по ссылке«Интерфакс-Украина».

Как сообщалось, 16 марта с.г. Верховная Рада избрала главой Счетной палаты Украины народного депутата от «БПП» Валерия Пацкана. В тот же день парламентарии досрочно прекратили их депутатские полномочия.

По информации издания «Левый берег», Роман Зварич родился 20 ноября 1953 года в городе Йонкерс (Нью-Йорк, США) в семье украинских политэмигрантов. С 1971 по 1976 год Зварич учился в Манхэттенском колледже по специальности «общественные науки». В 1976-м продолжил обучение в Колумбийском университете, «за два года получил право на преподавательскую работу и начал работу над диссертацией».

С 1986 по 1991 годы преподавал в Нью-Йоркском университете политическую теорию, философию, интеллектуальную историю и теорию права. С 1991 года живет в Украине. В 1993 отказался от гражданства США, с января 1995 — гражданин Украины.

Дважды занимал должность министра юстиции Украины (в 2005 и 2006 годах). Народный депутат Верховной Рады Украины четырех созывов.

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