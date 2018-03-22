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Представители НААУ привлекут внимание к нарушениям прав адвокатов на конференции в Литве

22 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

В проходящей в Вильнюсе конференции «Привилегии юридической профессии: вызовы в современном обществе» участвуют зампредседателя Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий и председатель Комитета по международным связям Иван Гречковский.

Об этом сообщается на сайте НААУ.

Мероприятие организовано Ассоциацией адвокатов Литвы, Советом юридических и адвокатских обществ Европы (CCBE) и Американской ассоциацией адвокатов (АВА).

Специальная сессия конференции посвящена уголовным производством против адвокатов и особенностям процессуального статуса адвокатов. Кроме уголовных производств против адвокатов, участники конференции обсудят вопросы налогообложения и участие адвокатов по делам об отмывании денег.

Подробнее о конференции можно узнать по ссылке.

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Комментарии:»

Сеня 22 марта 2018 года 17:59 #

Две звёзды, вращавшиеся в черной дыре и никому до этого неизвестные,, вдруг внезапно были открыты адвокатскими астрономами в 2012 г., и теперь вращаются сами по себе в около земном пространстве, делая себе рекламу и создавая видимость представительства интересов всех адвокатов Украины.

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