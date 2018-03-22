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Сегодня 22 марта 2018 года, 16:33

Президент подписал закон о льготах участникам боевых действий и их детям при получении образования

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который дает льготы участникам боевых действий и детям для получения высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает «УП».

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной поддержки участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования» (№ 2300-VIII) предусматривает, среди прочего, целевую поддержку участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и детям государственного для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Такую госпомощь дадут также тем, кто участвовал в войне на Донбассе, в том числе в составе добровольческих формирований, которые впоследствии включили в состав Вооруженных сил и других законных военных формирований и правоохранительных органов, участникам боевых действий на территории других стран, сообщает пресс-служба гаранта.

Государственная целевая поддержка для получения профтехнического и высшего образования предоставляется в виде:

- полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;

- льготных долгосрочных кредитов для получения образования;

- социальной стипендии;

- бесплатного обеспечения учебниками;

- бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

- бесплатного проживания в общежитии и т.д.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.