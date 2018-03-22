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Украина намерена ратифицировать соглашение с США о применении Закона США FATCA

22 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

21 марта 2018 года Кабинет Министров Украины принял распоряжение «О представлении на ратификацию Верховной Радой Украины Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США «О налоговых требования к иностранным счетам»(FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act)» и одобрил проект закона о ратификации указанного Соглашения и проекты законов о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и в некоторые законы Украины в связи с ее ратификацией. Об этом говорится на сайте КМУ.

Проект Закона о ратификации утверждает завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Проектом Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины предусмотрено: определение понятий «подотчетный счет» и «его владельцы», «финансовый агент» и «финансовый счет»; особенности представления отчетности по подотчетным счетами; сбор и получение налоговой информации контролирующими органами от финансовых агентов; наложении штрафа за непредставление, представление с нарушениями или с недостоверными сведениями или ошибками отчетов о подотчетны счета (указанная норма направлена, в первую очередь, на стимулирование финансовых агентов соблюдать законодательство об обязанности представления отчета о подотчетны счета).

Проектом Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины вносятся изменения в:

– Закон Украины «О банках и банковской деятельности» в части порядка раскрытия банковской тайны;

– Закон Украины «О депозитарной системе Украины» в части доступа к информации, содержащейся в системе депозитарного учета.

Указанные изменения в законодательство Украины позволят осуществлять обмен информацией не только в рамках Соглашения по применению положений FATCA, но и других международных договоров, содержащих положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, или заключенных на их основании межведомственных договоров, в том числе осуществления автоматического обмена информацией в соответствии со стандартом отчетности CRS.

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