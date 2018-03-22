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О процессуальных новациях в производстве о банкротстве арбитражным управляющим рассказали в рамках семинара «Новации судебной реформы, влияние на конкурсный процесс»

Выступающие рассмотрели положения нового ХПК и последние судебные решения ВС, касающиеся банкротства

Завершил свою работу семинар «Новации судебной реформы, влияние на конкурсный процесс», организованный общественной организацией «Всеукраинская самоуправляемая организация специалистов конкурсного процесса» при поддержке Юридической компании LCF.

Елена Волянская, советник юридической компании LCF, ознакомила с процессуальными новациях в контексте доказывания в производстве о банкротстве. Среди новаций она выделила обязанность стороны добросовестно собирать и подавать доказательства. Кроме того, новое процессуальное законодательство предоставляет возможность обратиться в суд с ходатайством о разъяснении, что входит в предмет доказывания. Интересной новацией, по словам спикера, является доказывание негативных фактов.

Кроме того, она рассказала о новых аспектах освобождения от доказывания. В этом контексте г-жа Волянская обратила внимание на позицию Центра коммерческого права, согласно которой суд может отклонить заявленные денежные требования к должнику, подтвержденные решением суда о взыскании задолженности с должника в пользу кредитора по оспариваемому в рамках дела о банкротстве договору.

Что касается показаний свидетелей, то, как отметила Елена Волянская, не являются доказательствами показания свидетеля, который не может назвать источник получения информации об определенном обстоятельстве. «На основании показаний свидетелей не могут устанавливаться обстоятельства, которые в соответствии с законодательством или обычаями делового оборота отображаются (учитываются) в соответствующих документах», — сообщила спикер. Кроме того, не учитываются и показания свидетелей, основанные на сообщениях других лиц.

«Споры искового производства в пределах дел о банкротстве по новому ХПК» — тема доклада Ирины Кобец, юриста Юридической компании LCF. Спикер обратила внимание, что к перечню дел, предусмотренных для искового производства, относятся споры с имущественными требованиями к должнику и споры должника с кредиторами, имеющими требования к должнику.

В соответствии с действующим законодательством дела по спорам об имущественных требованиях к должнику, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению должника. В то же время г-жа Кобец напомнила: профильное законодательство предусматривает, что суд, в производстве которого находится дело о банкротстве, решает все имущественные споры, касающиеся требований к должнику. На данный момент дела данной категории дел пока находятся на стадии рассмотрения первой инстанции, и судебная практика разная.

Обзор практики Верховного Суда по делам о банкротстве представила Юлия Лукошкина, старший юрист ЮК LCF. В частности, говоря о субсидиарной ответственности руководителя предприятия-должника, она рассказала о позиции ВС: действующее законодательство Украины не связывает возможность возложения субсидиарной ответственности на соответствующих лиц с обязательным наличием приговора/приговоров в отношении таких лиц.

Анализируя вопросы погашения расходов, связанных с сохранением залогового имущества, спикер отметила, что ВС придерживается такой точки зрения: средства от продажи имущества банкрота, находящегося в залоге кредитора и не включенного в конкурсную массу, могут использоваться исключительно для внеочередного удовлетворения требований именно этого кредитора-залогодержателя, а также для покрытия расходов, связанных с содержанием, сохранением и продажей предмета обеспечения. «За счет средств от продажи залогового имущества, которые направляются на погашение требований залогового кредитора в процедуре ликвидации, можно погасить и расходы, связанные с сохранением такого залогового имущества», — сообщила она.