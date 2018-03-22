Сегодня 22 марта 2018 года, 16:33

МОН презентует проект концепции развития педагогического образования

На сайте Министерства образования и науки Украины опубликован для общественного обсуждения проект концепции развития педагогического образования. Оно продлится до 4 апреля 2018 года.

Документ доступен по ссылке

Первая региональная презентация документа состоялась 21 марта 2018 в Тернопольском национальном педагогическом университете при участии генерального директора директората высшего образования и образования взрослых Олега Шарова. Среди прочего, г-н Шаров отметил, что особое внимание в концепции уделено профессиональному развитию как будущих специалистов, так и педагогов-практиков. В частности, им предложат несколько подходов для реализации такой задачи:

- разнообразие форм повышения квалификации (тренинги, семинары, мастер-классы, вебинары, сертификационные программы и т.д.);

- стажировку в лучших педагогов (практика наставничества может применяться после длительного перерыва в работе, подготовке к сертификации, а также как обмен опытом между преподавателями. Перечень лиц, которые смогут заниматься наставничеством, должен вести Государственная служба качества образования);

- расширение возможностей самообразования (допускается для наставников и педагогов, которые имеют научную степень и / или ученое звание).

Кроме того, в концепции предлагается создать национальный портал развития педагогического мастерства, где педагоги должны свободный доступ к профессиональным журналам и другим ресурсам.

Для поощрения абитуриентов с высокими баллами ВНО для поступления на педагогические специальности, планируется сформировать новые преимущества этого направления. Среди них – перспективы развития профессии и карьеры педагога, престижность получения педагогического образования в Украине и новая модель государственной поддержки студентов педагогических специальностей.