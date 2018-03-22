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Сегодня 22 марта 2018 года, 14:30

От имени ГФС рассылается спам с вредоносным программным обеспечением

От имени Государственной фискальной службы Украины осуществляется рассылка писем с вредоносным программным обеспечением.

21 марта 2018 года зафиксировано значительное количество спам-рассылок писем, распространяемых посредством электронной почты в сети интернет. Письма содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени ГФС.

В пресс-релизе ведомства отметили, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к ГФС.

Они привели пример спам-сообщения:

«Официальное письмо-обращение руководителю предприятия.

В течение января-ноября 2016 года подразделениями контроля за проведением расчетных операций выявлены нарушения налогового законодательства, доводим до вашего сведения, что это является основанием для предъявления подозрения в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Просим вас ознакомиться с письмом исполнительной службы и сообщить об этом руководителю предприятия».

К уведомлению прилагается файл, содержащий вредоносное программное обеспечение.

«Обращаемся к налогоплательщикам с просьбой внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность», — советуют налоговики.