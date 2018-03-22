Сегодня 22 марта 2018 года, 14:30

Экс-президенту Франции Н.Саркози предъявлены обвинения в коррупции

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в рамках дела о финансировании президентской кампании 2007 года.

Саркози предъявили обвинения в коррупции — получении взятки, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве государственных средств Ливии. Как сообщает французское издание Le Monde, Саркози будет находиться на свободе, но под судебным контролем — это мера пресечения, аналогичная подписке о невыезде. Сам экс-президент с предъявленными ему обвинениями не согласен и отвергает их.

Об этом сообщает Pravo.ru.

Николя Саркози задержали 20 марта 2018 года, после чего 26 часов подряд допрашивали в управлении по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями. Расследование по этому делу началось пять лет назад, в 2013 году, после того как Н.Саркози сложил президентские полномочия.

Николя Саркози — 23-й президент Франции, занимал должность с 2007 по 2012 год.