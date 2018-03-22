Сегодня 22 марта 2018 года, 14:31

Парламент внес поправки в УПК, существенно упростив работу следователей

Верховная Рада Украины приняла законопроект №8151, отменяющий норму нового Уголовного процессуального кодекса, блокировавшую работу следователей. Об этом сообщает «Украинская ПРАВДА».

За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.

Автор проекта Елена Сотник отметила, что ее предложение исправит важный недостаток нового Уголовного процессуального кодекса, который действует с 16 марта, – это необходимость для следователей и прокуроров получать разрешения на следственные действия только в судах по месту регистрации органа досудебного расследования.

По ее словам, такая норма в УПК заблокировала правоохранительную работу. Теперь правоохранительным органам разрешено подавать свои ходатайства в суды по месту проведения следственных действий, существенно ускорит расследование.

По словам депутата Мустафа Найем, этот законопроект только частично исправляет проблемы с новым кодексом.

Он отметил, что отныне следователям не нужно будет ехать 100-200 километров, чтобы получить разрешение на обычную экспертизу.

Как известно, поправки в УПК были предусмотрены пакетом новых процессуальных кодексов, принятых 3 октября 2017 года.