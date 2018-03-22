Сегодня 22 марта 2018 года, 13:08

Арбитражные управляющие обсуждают процессуальные новации и их влияние на конкурсный процесс

Профессор Майкл Ведер подчернул важность в процессе банкротства физлиц учитывать социальные аспекты

В Киеве проходит семинар «Новации судебной реформы, влияние на конкурсный процесс», организованный общественной организацией «Всеукраинская самоуправляемая организация специалистов конкурсного процесса» при поддержке Юридической группы LCF. В числе обсуждаемых вопросов — функции государства в регулировании деятельности арбитражных управляющих, развитие законодательства о банкротстве физических лиц в Европе, концептуальные основы современной реформы системы банкротства и др.

«На этой неделе мы сделали очень весомый шаг в усовершенствовании отрасли конкурсного права. Принят за основу проект Кодекса Украины по процедурам банкротства», — сообщил Игорь Николаев, юридический советник Центра коммерческого права. Также он напомнил, что в парламенте находятся семь законодательных инициатив, которые предлагают существенные изменения в законодательство о банкротстве, и проект Кодекса направлен как раз на объединение всех этих инициатив в одном документе.

Более подробно он рассказал обо всех ключевых новациях документа как в сфере корпоративного банкротства, так и в сфере банкротства физических лиц. Спикер выразил надежду, что уже в ближайшие пару месяцев проект Кодекса будет принят во втором чтении.

Светлана Кольцова, начальник отдела обеспечения работы секретариата и судей судебной палаты для рассмотрения дел о банкротстве секретариата Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, напомнила, что перечень объектов кассационного обжалования является ограниченным, поэтому рассмотрение большого количества споров заканчивается на стадии апелляционного обжалования. Кроме того, она представила последнюю судебную практику ВС в этой категории дел.

О развитии законодательства о банкротстве физических лиц в Европе рассказал Майкл Ведер, доктор права, профессор, адвокат. По его словам, процедура банкротства для физических лиц должна быть гуманной и предусматривать возможность списания долга. «Из-за неплатежеспособности физических лиц — предпринимателей и потребителей возникают серьезные экономические проблемы для государства», — подчеркнул адвокат. В то же время он отметил, что в процессе проведения процедур банкротства физических лиц всегда следует учитывать все социальные аспекты должника.

По словам докладчика, очень важным фактором для надлежащего проведения процедуры списания долгов является подача доказательств, подтверждающих действия должника, направленные на ликвидацию долга всеми возможными законными способами. Этот фактор становится своеобразным фильтром при подаче заявлений недобросовестными лицами.

«Концептуальные основы современной реформы процедур банкротства в Украине» — тема доклада Александра Бирюкова, вице-президента Всеукраинской самоуправляемой организации специалистов конкурсного процесса. В первую очередь он обратил внимание участников на природу отношений неплатежеспособности. Он напомнил, что это юридический статус, который, как правило, определяется судом.

Владислав Филатов, партнер ЮК «Соколовский и Партнеры», член Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих, рассказал об уровне профессионализма и морально-деловых качеств арбитражных управляющих. «Порядка 50-70% дисциплинарных дел, рассмотренных Дисциплинарной комиссией, касаются аннулирования свидетельства арбитражного управляющего», — сообщил он.

Ключевой посыл доклада спикера — необходимость принятия Кодекса этики арбитражных управляющих, который бы позволил повысить уровень доверия к профессии и работать по понятным для всех правилам.

О роли регулятора в деятельности арбитражных управляющих рассказал Юрий Моисеев, директор Департамента по вопросам судебной работы и банкротства. Кроме того, он обратил внимание на влияние самоуправляемых организаций. «Первое, что следует сделать, — это закрепить в профильном законе создание органа самоуправления арбитражных управляющих. Если такой орган будет создан именно на основании закона, то у него появится право принимать внутренние правовые акты, в том числе Кодекс этики арбитражных управляющих», — подчеркнул он. Юрий Моисеев уверен, что необходимо закрепить обязательное членство всех лиц, получивших свидетельство арбитражного управляющего.

Продолжил тему деятельности и создания самоуправляемых организаций Сергей Донков, старший юрист ЮФ Evris. Он выразил сожаление, что в предложенной редакции проекта Кодекса не уделено надлежащее внимание вопросам самоуправления арбитражных управляющих. Тем не менее принятие данного документа является очень своевременным, и при подготовке ко второму чтению необходимо также учесть и этот аспект.