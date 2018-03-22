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Президент ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в сфере миграции

22 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Гражданам России для въезда в Украину необходимо уведомить в электронной форме о намерении посетить Украину Гражданам России для въезда в Украину необходимо уведомить в электронной форме о намерении посетить Украину

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 «О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики». Среди прочего правительству поручается внести изменения в ряд законов и Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Ознакомиться с текстом соответствующего документа можно по ссылке.

Кабинету Министров Украины поручается обеспечить в месячный срок разработку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законов Украины о внесении изменений:

– в Законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле» о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину и установления полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки;

– в КУоАП относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Также правительству необходимо утвердить план мероприятий на 2018—2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года, предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан РФ, и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину.

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