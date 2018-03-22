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Сегодня 22 марта 2018 года, 14:31

В суде на Херсонщине объяснили, зачем установили видеокамеры в учреждении

Недавно Территориальным управлением Государственной судебной администрации Украины в Херсонской области обеспечено установление в Скадовском районном суде Херсонской области системы видеонаблюдения. Такая информация размещена на портале «Судебная власть Украины».

Уточняется, что в суде размещены внешние и внутренние камеры видеонаблюдения.

«Система установлена в целях безопасности и правопорядка. Видеонаблюдение поможет в обеспечении предотвращения совершения противоправных действий или в установлении фактов совершения противоправных действий либо возникновения чрезвычайных ситуаций, — сообщает пресс-служба суда. — Главная задача системы видеонаблюдения — обеспечение безопасности как сотрудников суда, так и всех посетителей суда».