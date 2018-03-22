В суде на Херсонщине объяснили, зачем установили видеокамеры в учреждении

Недавно Территориальным управлением Государственной судебной администрации Украины в Херсонской области обеспечено установление в Скадовском районном суде Херсонской области системы видеонаблюдения. Такая информация размещена на портале «Судебная власть Украины».
Уточняется, что в суде размещены внешние и внутренние камеры видеонаблюдения.
«Система установлена в целях безопасности и правопорядка. Видеонаблюдение поможет в обеспечении предотвращения совершения противоправных действий или в установлении фактов совершения противоправных действий либо возникновения чрезвычайных ситуаций, — сообщает пресс-служба суда. — Главная задача системы видеонаблюдения — обеспечение безопасности как сотрудников суда, так и всех посетителей суда».
Сохранить:
Контакты:
Какое направление юридической практики имеет лучшие перспективы роста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ІІІ Всеукраїнський Аграрний Форум ААУ
Крипторегулирование и новые возможности для бизнеса: IT Spring 2018 в Минске
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017»в номинации «Загородный оздоровительный комплекс года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: