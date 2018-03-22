Стало известно, на какие объекты распространяется очередная строительная амнистия

Парламент 22 марта с.г. принял в целом Закон Украины №3696 «О внесении изменений в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», который даст возможность людям оформить свое жилье, завершить процедуру ввода в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Речь идет исключительно об объектах строительства с незначительным классом последствий (СС1). Это революционный прорыв, который улучшит работу строительной отрасли. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает сайт КМУ.
Отныне владельцы земельных участков, обратившись в Госархстройинспекцию в 10-дневный срок по результатам технического обследования, смогут узаконить свои застройки и приватизировать соответствующие земельные участки.
Действие закона распространяется на:
- индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 квадратных метров, а также хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 квадратных метров (построенные в период с 5 августа 1992 по 9 апреля 2015 года);
- здания и сооружения сельскохозяйственного назначения (построенные до 12 марта 2011 года).
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