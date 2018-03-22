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Правительство изменило механизм отбора руководителей крупнейших госпредприятий

21 марта с.г. правительство поддержало инициативу Минэкономразвития о внесении изменений в постановление КМУ №777, которое регулирует работу Номинационного комитета и отбор руководителей особо важных для экономики государственных предприятий. Речь идет о руководителях предприятий, стоимость активов которых превышает 2 млрд грн или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 млрд грн. Об этом сообщается на сайте КМУ.

«Мы все видим, что существующий механизм отбора руководителей не работал должным образом. А большие перерывы в работе Комитета по назначению автоматически отсеивают хороших, профессиональных кандидатов. Поэтому мы разработали изменения к постановлению КМУ №777, которые позволят обеспечить качественную работу Номинационного комитета и найти профессиональных, высококвалифицированных руководителей для эффективного управления работой ключевых госпредприятий», — прокомментировал внесенные изменения Степан Кубив, первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины.

Согласно поправкам, Номинационный комитет является это коллегиальным органом, состоящим из четырех членов с правом голоса (представителей правительства) и четырех членов с правом совещательного голоса (независимые негосударственные эксперты). Членами Комитета с правом голоса правительство определило министра Кабинета Министров Украины, первого заместителя министра экономического развития и торговли, первого заместителя министра финансов и руководителя органа управления госпредприятия (представитель меняется для каждого конкурса).

Персональный состав независимых негосударственных экспертов, которые станут членами Комитета по назначению, будет утвержден правительством дополнительно.

Таким образом, Комитет по назначению будет состоять из восьми членов вместо 18. Кворум, необходимый для проведения заседания, — три члена с правом голоса.

Вместо отборочных комиссий при каждом органе управления образуется единая Комиссия по отбору. В ее состав предлагается включить двух представителей Секретариата Кабинета Министров Украины, представителя Минюста, представителя соответствующего органа управления и эксперта по подбору персонала, принимающего участие в работе комиссии с правом совещательного голоса. В то же время заседания комиссии является правомочным, даже если орган управления не определил своего представителя.

Специалист по подбору персонала (рекрутинговая компания, выбранная на тендере) проводит предварительный отбор кандидатов: оценивает резюме, проводит собеседования с кандидатами и определяет пять претендентов. Комиссия по отбору подает на рассмотрение Комитета материалы кандидатов, которых выбрал специалист по подбору персонала, и может заменить не более двух кандидатур. Услуги специалиста по подбору персонала могут оплачиваться за счет госпредприятия, госбюджета или международной технической помощи.

Госпредприятия должны сообщить КМУ об открытии вакансии руководителя не позднее чем через пять дней после ее открытия и о контракте с руководителем особенно важного для экономики предприятия, срок которого истекает в следующем месяце, не позднее 30 числа.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.