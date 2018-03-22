Регламентный комитет парламента дал согласие на арест Надежды Савченко

Регламентный комитет Верховной Рады Украины дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Украины Надежды Савченко.
За соответствующие решения депутаты 22 марта с.г. проголосовали единогласно.
Сначала депутаты поддержали представление Генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, потом единогласно проголосовали и за арест.
Необходимость ареста Юрий Луценко обосновывал тем, что Савченко не отказалась от совершения преступления и не прекратила отношений с другими вероятными соучастниками преступления, может покинуть свое место жительства, скрываться от органов досудебного расследования, влиять на свидетелей, а также продолжать совершать преступления против национальной и общественной безопасности.
После голосования комитета представление еще должна поддержать на своем заседании Верховная Рада.
Как известно, 15 марта 2018 года Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление в отношении нее.
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