Сегодня 21 марта 2018 года, 20:14

Украина — это достойное фармацевтическое государство, убеждена глава Гослекслужбы Наталия Гудзь

Завершающим аккордом II Legal Pharma & Medicine Forum стало обсуждение проблематики производства лекарственных средств в Украине. Тон панельной дискуссии задавала Антонина Пахаренко-Андерсон, управляющий партнер ППФ «Пахаренко и Партнеры». «Имплементация в Украине подходов ЕС к процедуре подтверждения соответствия GMP, страновые риски Украины как производителя лекарственных средств, возможности нашего государства как производителя препаратов-дженериков, последствия принятия законопроекта №7538 относительно усовершенствования правовой охраны изобретений и полезных моделей для фармацевтического рынка — эти и другие вопросы будут обсуждаться в рамках данной панельной дискуссии», — анонсировала модератор.

«Украина — это достойное фармацевтическое государство», — выразила убеждение глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталия Гудзь. По ее данным, сейчас в Украине работают 115 производителей лекарственных средств: 104 находятся в частной собственности, 10 — в государственной и один — в коммунальной. Г-жа Гудзь рассказала о подготовке Порядка подтверждения производства требованиям GMP, назвав ключевые месседжи нового алгоритма: это систематизация, дерегуляция и единые подходы.

Главным лейтмотивом большинства выступлений участников панельной дискуссии стала законодательная инициатива, направленная на усовершенствование правовой охраны изобретений и полезных моделей. Плюсы и минусы проекта №7538, его сильные и слабые стороны в контексте фармацевтического рынка проанализировали: Инна Шатова, заместитель начальника управления промышленной собственности — начальник отдела права промышленной собственности Министерства экономического развития и торговли Украины, Николай Ковиня, член Комиссии по правам интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции ICC Ukraine, а также Дмитрий Таранчук, руководитель юридического департамента ПАО «Фармак». В частности, г-н Таранчук подчеркнул: для представителей бизнеса в Украине должны быть справедливые и равные условия.

«Украина — одна из немногих юрисдикций, где до сих пор сохраняется возможность продлевать патент практически на любом этапе его двадцатилетнего срока действия», — констатировал Александр Мамуня, партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности и разрешения споров ЮФ Aequo. При этом Соглашением об ассоциации с ЕС, как отмечалось, предусмотрено, что заявка на пролонгацию патента может быть подана в течение шести месяцев с момента либо регистрации патента, либо предоставления согласия на оборот препарата.

Эффективная система защиты прав интеллектуальной собственности принесла значительные преимущества европейскому сообществу, улучшив жизнь и здоровье пациентов и поспособствовав расцвету экономики, уверяет Виталий Гордиенко, глава Совета директоров Ассоциации производителей инновационных лекарственных средств (APRaD). «Мы здесь, чтобы обеспечить доступ украинских пациентов к инновационным терапевтическим решениям европейского уровня. Для этого нужно, чтобы защита прав интеллектуальной собственности на лекарственные средства была эффективной», — говоря о миссии Ассоциации, которую он представляет, подчеркнул г-н Гордиенко.

В свою очередь начальник юридического отдела ООО «Рош Украина» Александр Мелянчук привел результаты одного из международных исследований: из 100 терапевтических разработок на стадии открытия только три доходят до этапа регистрации препарата. «Надлежащая правовая защита результатов изобретательской и исследовательской деятельности является важным фактором для инвестирования в инновации и разработку новых лекарств», — резюмировал он.