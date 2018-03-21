Сегодня 21 марта 2018 года, 18:59

Об уголовно-правовых последствиях налоговых проверок для плательщиков рассказал Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп»

Слушатели Школы налоговой практики Legal High School узнали об уголовно-правовых последствиях налоговых проверок от Андрея Чехонадского, руководителя группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп».

Лектор уверен, что проблема плательщиков в том, что они не пользуются своим правом не допускать контролирующие органы к проведению проверки. А если налогоплательщик уже допустил проверяющих к проверке, то обжаловать он может только ее результат.

Право начать досудебное расследование налоговых преступлений всегда начинается с актов проверки. Подразделение налоговой полиции сразу вносит данные об уголовном правонарушении в соответствующий государственный реестр.

Конечно, сначала пытаются вызвать на допрос директора и главного бухгалтера. Но в большинстве случаев повестка поступает без указания процессуального статуса вызываемого лица. Андрей Чехонадский рекомендует налогоплательщикам ходить на допрос только с адвокатом, а при сообщении анкетных данных учитывать, что на указанный налогоплательщиком адрес могут прийти с обыском.

Возможно инициирование мер обеспечения уголовного производства. В особых случаях даже инициируется проведение обыска. Бывают также случаи, когда обыск проводится одновременно по налоговому адресу, фактическому адресу плательщика и по адресам регистрации директора и главного бухгалтера, чтобы никто не мог никого предупредить и спрятать документы.

Лектор также упомянул о том, что довольно часто следователи используют возможность применения временного доступа к вещам и документам, более того, предоставляют такую возможность работникам оперативных подразделений в качестве следственного действия. Но это не следственное действие, а одно из средств обеспечения уголовного производства. Суть в том, что в соответствии с УПК Украины следователь вправе поручить работнику оперативного подразделения проведение следственных действий, однако Кодекс не предусматривает право следователя или прокурора поручать кому-либо проведение мероприятий, касающихся обеспечения уголовного производства.

Андрей Чехонадский назвал еще один факт, который идет не на пользу плательщика: если следователь вынес постановление о признании вещественными доказательствами какого-либо имущества или денежных средств, то в таких случаях арест может быть наложен на это имущество, независимо от причастности его владельца к уголовному делу. Имеет значение только наличие постановления о признании денежных средств вещественными доказательствами.

По словам лектора, налоговое уведомление-решение обжалуется сначала в административном порядке или сразу в суде. Однако, как показывает статистика, 85% административных жалоб отклоняются, и тогда плательщикам остается только обращаться в суд.