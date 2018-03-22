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Дело «Укрнафты»: по иску НАБУ признаны недействительными 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов

22 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Киевский апелляционный хозяйственный суд частично удовлетворил исковое заявление Национального антикоррупционного бюро Украины к ПАО «Укрнафта» и ООО «Котлас» и признал недействительными 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов на общую сумму 2,94 млрд грн. Соответствующее решение вступило в законную силу, передает сайт НАБУ.

НАБУ отмечает, что лица, заключившие от имени ПАО «Укрнафта» в 2015 году соглашения с ООО «Котлас» о поставках данной компанией нефтепродуктов, не имели на это соответствующих полномочий. По этим договорам ООО «Котлас» обязалось поставить ПАО «Укрнафта» нефтепродукты, а ПАО «Укрнафта» — осуществить оплату. Однако, как в дальнейшем выяснили детективы Национального бюро, поставки в оговоренных объемах ООО «Котлас» не осуществило, зато средства от ПАО «Укрнафта» компания получила.

Исковое заявление НАБУ основывается на материалах уголовного производства, расследование по которому осуществляют детективы Нацбюро с августа 2016 года. В рамках этого дела исследуются факты возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО «Укрнафта» и ряда коммерческих компаний с целью завладения сырой нефтью на общую сумму более 7,7 млрд грн.

В результате активных следственных и процессуальных действий в 2017 году некоторые коммерческие компании добровольно возместили ПАО «Укрнафта» более 51,7 млн грн.

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