«Газпром» готовит иск в международный арбитраж в связи со штрафом АМКУ

Российский «Газпром» готовит иск в международный арбитраж в связи со штрафом Антимонопольного комитета Украины на сумму 172 миллиарда гривен.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», передает «Экономическая правда».
Согласно информации «Газпрома», «сообщения о взыскании Украиной средств из «Газпрома» говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества «Газпрома» под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа».
«Газпром» не признает правомерности наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года», — говорится в сообщении российской компании.
«Газпром» ранее уже направил Украине сообщение о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и сейчас готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж», — отмечает управление информации «Газпрома».
Напомним: 20 марта министр юстиции Павел Петренко сообщил, что все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.
В 2017 году суд обязал «Газпром» выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 миллиардов гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
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