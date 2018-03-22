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Минфин: Украина рискует попасть в «офшорный» список ЕС из-за невыполнения плана BEPS

22 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Евросоюз будет вводить санкции в отношении тех, кто не внедрил минимальные стандарты BEPS до конца года. Об об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина», передает сайт КМУ.

«Украинский бизнес, который сейчас так сложно завоевывает европейские рынки, пользуясь Соглашением об ассоциации, может оказаться в такой неудобной ситуации, когда по отношению к нему будут вводиться ограничения из-за того, что Украина оказалась в «офшорном» списке, так как не выполнила минимальный стандарт BEPS вовремя», — добавил министр.

При этом он отметил, что выполнение четырех шагов минимального стандарта BEPS даст возможность в полной мере облагать заработанную в Украине прибыль. Поэтому в ближайшее время ожидается подписание и ратификация многостороннего соглашения MLI. По словам министра, это будет выполнением двух из четырех шагов минимального стандарта BEPS. Данное соглашение позволяет оперативно и одновременно внести изменения во все необходимые двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения, которых в Украине более 70.

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