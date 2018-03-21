Сегодня 21 марта 2018 года, 19:00

Конкуренция, налоги, комплаенс — участники II Legal Pharma & Medicine Forum обсудили актуальные вызовы в фармацевтической индустрии

GMP-сертификация — это один из первых шагов для выхода лекарственного средства на рынок, — подчеркивает Анжелика Изотова, начальник отдела рынков фармацевтики департамента исследований и расследований рынков производственной сферы, фармацевтики и ритейла. По ее словам, реализация Порядка проведения подтверждения соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 27 декабря 2012 года №1130, показала наличие целого ряда проблем. Например, несоблюдение Гослекслужбой установленных процедурных сроков относительно этапов прохождения процедур, отсутствие прозрачности и открытости со стороны указанного ведомства в части прохождения документов и проведения экспертиз, а также различные условия прохождения процедуры для отечественных производителей и производителей-нерезидентов.

Налоговое регулирование операций по ввозу и поставке на таможенную территорию Украины медицинских изделий в 2018 году — этой теме посвятила свое выступление на форуме Дарья Бондаренко, исполнительный директор, CEO Ассоциации «Операторы рынка медицинских изделий». Спикер рассказала о практике дифференцированного подхода к налогообложению НДС медицинских изделий, а также о том, как изменялась ставка НДС для указанных изделий в 2018 году, и о дальнейшей судьбе «льготного перечня», утвержденного постановлением Кабинетом Министров Украины №410 от 3 сентября 2014 года.

Старший менеджер KPMG Law Ukraine Владимир Чижиков сосредоточился на постоянных представительствах для фармацевтических компаний: ТЦО-2018. «Контролируемыми операциями являются операции, которые осуществляются между нерезидентом и его постоянным представительством (ПП), если объем таких операций превышает 10 млн грн в год», — пояснил он. На практике при определении прибыли, как отмечалось, большинство плательщиков используют «прямой метод», приравнивая доход ПП к сумме его финансирования, или «непрямой метод» (с использованием коэффициента 0,7). В первом случае сумма прибыли ПП минимальная, во втором — также незначительная (составляет 30% от размера финансирования). «При использовании методов ТЦО сумма прибыли может быть значительно большей, нежели при применении других методов», — заверил спикер.

Завершая обсуждение главных вызовов в фармацевтической индустрии, участники форума проанализировали вопрос конфликта интересов при работе с HCP. Этот вопрос, по убеждению старшего юриста МЮФ Dentons Игоря Свитлыка, особо актуален для фармацевтического рынка. При этом он прогнозировал: ответственность за конфликт маловероятна и неперспективна.