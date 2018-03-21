Сегодня 21 марта 2018 года, 18:59

Процедура рассмотрения административного обжалования решений налоговых органов похожа на судебную, но менее формальная, уверена Виктория Фоменко, советник МЮФ Integrites

Советник МЮФ Integrites Виктория Фоменко рассказала слушателям Школы налоговой практики Legal High School https://lhs.net.ua/ об основах административного обжалования решений налоговых органов.

По окончании налоговой проверки в зависимости от ее результата составляется определенный документ: если выявлены какие-то нарушения — принимается акт проверки, если же нарушений нет, выдается справка. Во втором случае плательщик в дальнейшем уже не сотрудничает с фискальными органами и ждет проведения следующей проверки.

При выявлении нарушений акт налоговой проверки составляется налоговым органом в двух экземплярах, подписывается должностными лицами контролирующего органа и регистрируется в течение пяти рабочих дней, следующих за днем окончания установленного срока проверки. Налоговый орган обязан ознакомить плательщика с таким актом.

При получении акта налоговой проверки налогоплательщик имеет право подать свои возражения. То есть если плательщик не согласен с определенными выводами, он может их оспорить, предоставив при этом дополнительные документы, касающиеся вопросов проверки. В случае согласование выводов и текста акта такие дополнительные документы считаются предоставленными в ходе проверки (статья 54 НК Украины). На практике этот период называют предсудебным. Фактически это уже подготовка к подаче иска.

Возражения к акту налоговой проверки готовятся в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения акта. Возражения излагаются в произвольной форме, но обязательно с указанием ссылок на акт проверки, и выводов, с которыми плательщик не согласен. Лектор посоветовала указывать ссылки на законодательство и детально обосновывать свою позицию.

Виктория Фоменко объяснила, что рассмотрение возражений по желанию плательщика осуществляется в его присутствии и с участием всех, кто проводил проверку. Если плательщик сообщил о своем желании принять участие в рассмотрении, ему присылают приглашение с указанием времени и места проведения разбирательства. Лектор уверена, что такой инструмент является эффективным: нередки случаи, когда те или иные выводы акта на стадии рассмотрения возражений отклонялись и в дальнейшем не учитывались. По результатам рассмотрения возражений контролирующий орган предоставляет заключение, которое направляется по месту нахождения плательщика или вручается плательщик лично.

Лектор отметила: раньше процедура административного обжалования состояла из трех этапов, сейчас это всего один этап, предусматривающий максимальный срок рассмотрения дела — 60 дней (ГФС должна рассмотреть дело в течение 20 дней, но может продлить этот срок до 60 дней).

В 2016 и 2017 годах в Порядок оформления и подачи жалоб налогоплательщиками и их рассмотрения контролирующими органами были внесены изменения, существенно переформатировавшие процедуру подачи жалоб и расширившие возможности их рассмотрения. В соответствии с данным документом жалобы могут рассматриваться на закрытом и открытом заседаниях.

Что касается определенных новаций, то они в основном касаются прав налогоплательщиков. Например, раньше у плательщиков не было возможности ознакомиться с материалами проверки и административного обжалования. Виктория Фоменко утверждает, что этим можно и нужно пользоваться. Также положительной новеллой является возможность осуществлять техническую фиксацию заседания, что особенно важно в случае, когда рассмотрение жалобы происходит в открытом заседании, а плательщик хочет привлечь СМИ.