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«Офис привлечения инвестиций» станет государственным учреждением

21 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

21 марта 2018 года на очередном заседании Кабинет Министров Украины принял распоряжение о создании государственного учреждения «Офис привлечения инвестиций».

Согласно распоряжению, Офис привлечения инвестиций (UkraineInvest) из постоянно действующего совещательного органа при КМУ превращается в государственное учреждение. Целью Офиса по-прежнему остается привлечение в Украину прямых иностранных инвестиций и совершенствование имиджа государства как привлекательной для инвестирования страны.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Работа Офиса с 2016 года состоит в привлечении инвестиций и направлена на предоставление инвесторам актуальной информации и рекомендаций относительно особенностей ведения бизнеса в стране, а также информации о деятельности в основных отраслях экономики: агробизнесе, энергетике, инфраструктуре, сфере инновационных технологий.

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